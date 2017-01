Zeit im Bild

Ermittlungen nach Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien / Autobus mit Schülern in Italien verunglückt. Mindestens 16 Tote / Vier weitere Überlebende nach Lawinenunglück in Italien gerettet / Proteste nach der Angelobung von Trump / Enttäuschung für Österreicher in Kitzbühel