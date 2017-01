Eco

*Die nächste Steuerreform: was die Regierung will, wer profitieren könnte *E-Autos holen auf: Für wen sich der Umstieg lohnt *Kluge Textilien: der Stoff der Zukunft

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Die nächste Steuerreform: was die Regierung will, wer profitieren könnte

Gute Vorsätze, Reformpläne, Ankündigungen: so startete die Regierung auch in dieses neue Jahr. Am Montag präsentierte Finanzminister Hans Jörg Schelling seine Vorstellungen nachdem in der Woche zuvor Bundeskanzler Christian Kern seinen „Plan A“ vorgelegt hatte. Ein zentrales Thema bei beiden: Reformen im Steuersystem. Die Abschaffung der sogenannten „kalten Progression“, weniger Körperschaftssteuer für Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen oder eine Gebührenbremse – das sind nur einige der Stichworte, die gefallen sind. Doch, was heißt das alles ganz konkret? Bericht: Bettina Fink, Johannes Ruprecht