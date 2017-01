Der Staatsanwalt Rheingau blutrot

Ein chinesischer Geschäftsmann wird schwer verletzt in der Suite seines vornehmen Rheingauer Hotels aufgefunden und erliegt kurz darauf seinen Kopfverletzungen. Das Opfer wollte ein Weingut erstehen. Können die Mitglieder des Familienbetriebs bei der Aufklärung des Mordes helfen?

Inhalt

Während ein chinesischer Geschäftsmann noch im Hotel seinen schweren Verletzungen erliegt, bleiben die Hintergründe der Tat vorerst unklar. Fest steht, dass das Mordopfer vor kurzem Interesse an einem Weingut bekundet hat. Außerdem soll der Mann in Antwerpen wertvolle Edelsteine erstanden haben, doch werden im Zimmertresor keine Diamanten gefunden. Auf Bitte von Oberstaatsanwalt Bernd Reuther reist die belgische Kommissarin Nora Vink an, um die Polizei bei der Aufklärung des Falls zu unterstützen.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Rainer Hunold (Bernd Reuther)

Fiona Coors (Kerstin Klar)

Simon Eckert (Christian Schubert)

Astrid Posner (Dr. Judith Engel)

Marijtje Rutgers (Nora Vink)

Anian Zollner (Michael Schmandt)

Alma Leiberg (Elke Schmandt)

Lisa Kreuzer (Renate Schmandt)

REGIE

Ulrich Zrenner

DREHBUCH

Johannes Rotter

KAMERA

Johannes Kirchlechner

MUSIK

Ludwig Eckmann

Wolfgang Zrenner