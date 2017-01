Universum History Universum History Abraham Lincoln: Der Weg zum US-Präsidenten

"Honest Abe" Abraham Lincoln

Bis heute beeindruckt der 16. amerikanische Präsident durch seine Menschlichkeit. Doch „Honest Abe“, der im letzten Wahlkampf vielfach zitiert wurde, hatte auch eine andere Seite. Er war ein geschickter Manipulator, der wusste, wie er sich Menschen zunutze macht. „Universum History“ zeichnet am Freitag, dem 20. Jänner, um 22.45 Uhr in ORF 2 ein völlig neues Bild von Abraham Lincoln.



Er gehört zu den größten und berühmtesten Präsidenten Amerikas. Der einfache Anwalt aus der Prärie konzentrierte sich früh darauf, ins Weiße Haus zu kommen. Er trainiert seine Überzeugungskraft in zahlreichen Gerichtsprozessen in Illinois. Gleichzeitig leidet er an Depressionen und mehr noch an der damaligen Art der Behandlung derselben. Quecksilber wurde in einer Dosis verabreicht, die 9.000-mal höher ist als jene, die heutzutage als vertretbar gilt, was eine Quecksilbervergiftung zur Folge hat. Er überlebt und das höchste Amt im Staat ist umso mehr sein Ziel. Dafür manipuliert er geschickt, was von ihm in den Zeitungen steht und welche Fotos abgedruckt werden. So kontrolliert er sein Image in der Öffentlichkeit. Der Sprung ins Präsidentenamt gelingt.