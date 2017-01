Die Barbara Karlich Show Wer sich auseinanderlebt, hat nicht wirklich geliebt

ist seit 40 Jahren mit seiner angebeteten Tina in einer Beziehung. 28 Jahre sind sie verheiratet – doch leider läuft gerade alles ein bisschen anders als gewünscht. "Meine Frau und ich leben momentan ein wenig nebeneinander her, aber wir lieben uns trotzdem. Ich würde sie für keine Frau auf dieser Welt verlassen", beteuert Peter. "Durch gesundheitliche Rückschläge können wir einfach nicht mehr alle Hobbys ausüben, die uns früher verbunden haben. Um unsere Ehe zu retten, gab mir meine Frau sogar einen Freibrief für einen Seitensprung."

Brigitte, 54, ehemalige Ordinationsgehilfin aus Wien,

nahm einen Heiratsantrag an dem Tag an, an dem sie sich eigentlich trennen wollte. "Die Ehe stand somit unter keinem guten Stern. Meine Kinder mochten ihn so gerne und nach meiner ersten gescheiterten Ehe wollte ich ihnen einen guten Vater bieten", gesteht sich Brigitte ein, die drei Mal hintereinander aus Mitleid heiratete. Weil sie sich im Laufe einer Ehe immer ein wenig veränderte, schien es oft so, als ob sie sich auseinandergelebt hätten. "Zuerst bin ich eine

bemutternde Glucke und dann werde ich immer distanzierter", erzählt sie. "Doch bevor wir uns auseinandergelebt haben, war ich eigentlich meist schon 'entliebt'."