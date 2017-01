Sturm der Liebe Teil 2616

Clara genießt es sehr, William an ihrer Seite zu wissen. Nach einigem Stress im Büro wollen die zwei den Tag außer Haus ausklingen lassen. Sie sind schon unterwegs, als sie durch eine kryptische Einladung an einen romantischen Ort gelockt werden, an dem sie eine wundervolle Nacht verbringen. Erst am nächsten Morgen begegnen die beiden ihrem geheimnisvollen Gastgeber. Indes versucht Werner in buchstäblich letzter Minute zu verhindern, dass Charlotte ihre Hotelanteile einer Betrügerin in den Rachen wirft.