Grand Hotel Schüsse auf Javier

Javier hat sich bis über beide Ohren in einen weiblichen Gast verliebt. Als er mit der attraktiven Dame durchbrennen will, wird er Opfer ihres eifersüchtigen Ehemannes. Kurzerhand richtet dieser eine Waffe auf Javier und schießt. Indes ist es Julio gelungen, seine Weste wieder reinzuwaschen. Seine Erpresserin wandert hinter Gitter, während sich der erleichterte Julio mit Alicia an der Steilküste trifft, wo beide ihren Gefühlen füreinander freien Lauf lassen. Dass sie dabei beobachtet werden, ahnen sie nicht.