heute leben

LKW Notbrems-Assistent | Donald Trump Angelobung | Erster US - Burgenländer | Ein Tag am Schießplatz | Die Fälle "Des Bergdoktor" | Elisabeth macht´s richtig | Stargast: Lisa Eckhart | Fashion Week Berlin: Mode von Marina Hörmanseder | Garten: Schutz vor der Kälte

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Jetzt wird es ernst mit Donald Trump. Am Freitag wird er zum 45. US Präsidenten angelobt. Live im Studio analysiert Andreas Pfeifer, womit man beim bisher unberechenbaren Trump rechnen kann.

Aus dem Burgenland sind ab den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts zigtausende Menschen nach Amerika ausgewandert. Heute würde man sie wohl als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen. Sie haben ihre Heimat verlassen, weil sie damals in der armen Region wenig Perspektiven und Chancen hatten. Doch aus dem Gebiet des heutigen Burgenlandes hat es schon viel früher Abenteuerlustige und Auswanderer gegeben. Der allererste, der bis jetzt nachweisbar ist, war ein junger Mann aus dem heutigen Neutal. Walter Schneeberger hat seinen heute 79-jährigen Ur-Ur-Ur-Urenkel in Pennsylvania besucht.

Ein Tag am Schießplatz

Die Österreicher haben im Vorjahr rund 57.000 Schusswaffen gekauft Das sind um 5% mehr als noch 2015. Zwei Drittel waren gebrauchte Waffen, heißt es im Branchenradar einer Beraterfirma. Insgesamt gibt es in Österreich damit derzeit fast eine Million gemeldete Waffen und knapp 300.000 registrierte Waffenbesitzer, denn auch diese Zahl ist um knapp 10 Prozent gestiegen. Beim Branchenradar führt man das Plus weniger auf die Verunsicherung in der Bevölkerung, als auf einen Trend beim sportlichen Schießen, zurück. Rebekka Salzer hat sich am Schießplatz in Stammersdorf mit einigen Sportschützen unterhalten.