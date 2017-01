Die Barbara Karlich Show Digitaler Stress: Ohne mein Handy gibt's mich nicht

Man sieht sie überall, auf Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Lokalen: die Menschen, die ständig auf ihr Handy schauen. Dieses ist ja längst mehr als nur ein Telefon und ermöglicht uns jederzeit und an jedem Ort Information und Kommunikation. Doch welcher Stress entsteht durch die ständige Verbindung mit allem und jedem?

Daniela, 42, Verkäuferin aus Wien,

steht zur ihrer Handysucht. "Mich sieht man nur mit Handy, immer und überall! Ich muss ständig auf mein Smartphone schauen und erreichbar sein. Ohne Handy fühle ich mich nackt." Sogar im Studio der Barbara Karlich Show hat sie es mit dabei und macht Selfies von ihrem Auftritt. "Das Feedback von außen ist mir wichtig, ich poste alles gerne." In der Nacht liegt ihr Smartphone auf dem Kopfpolster und sie beantwortet auch rund um die Uhr ihre Mitteilungen. "Ohne Internet am Handy geht für mich gar nichts. So habe ich ja auch meinen Mann, meinen Job, meine Wohnung und mein Auto gefunden."