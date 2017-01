kreuz und quer Die Reliquien des Buddha

Der Buddhismus gehört mit mehreren Hundert Millionen Anhängern zu den großen Weltreligionen. Als Gründer gilt ein Mann namens Siddhartha Gautama, der "historische Buddha". Gelebt hat er wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor Christus. Erst 1898 stößt ein britischer Kolonialverwalter bei Grabungen auf einem Landgut in Nordindien auf einen wahrhaft erstaunlichen Fund: In steinernen Gefäßen finden sich mehr als 1.000 Juwelen sowie Asche und Knochenfragmente. Die Inschrift auf einer der Urnen gibt an, dass dies die Gebeine des Buddha seien. Doch handelt es sich bei den Knochenfragmenten tatsächlich um die echten Reliquien des historischen Religionsgründers? Oder sind die Knochen Teil eines großen Schwindels? Der Historiker und Indien-Experte Charles Allen begibt sich auf eine abenteuerliche Spurensuche, um dieses spannende Rätsel um die Reliquien des Buddha zu lösen.