Zeit im Bild

Nach dem gestrigen Beben verschüttet eine Lawine ein Hotel in den Abruzzen / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zieht Bilanz / Die Innenminister von Deutschland und Österreich treffen sich wegen der Grenzkontrollen / Morgen tagen die SPÖ-Wien in Sachen Personalentscheidungen / D. Trump wird als 45. Präsident der USA angelobt / Die Polizei will verstärkt das Problem mit Jugendbanden lösen / ÖBB will mehr Sicherheitspersonal einstellen / „The fairy queen“ eine Barock-Oper an der Theater an der Wien / Entzündungen führen eher zu Herzinfarkten als erhöhte Blutfettwerte sagt eine neue Studie