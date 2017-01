ZIB 2

Europa blickt auf Trump

Morgen ist es soweit: Donald Trump wird amerikanischer Präsident. Und viele fragen sich, was sich in den nächsten Jahren wirklich ändern wird, etwa in den Beziehungen zu Europa. Trumps letzte Aussagen haben bei so manchem europäischen Politiker Besorgnis ausgelöst und auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos hört man ähnliche Stimmen. Die ZIB 2 fängt diese ein und schaltet außerdem zu den ORF-Korrespondenten in London, Brüssel und Moskau.