heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Nostalgie macht sich breit, wenn man an Grammophone oder alte Radios denkt. Auch Autoradios waren einst ein Luxus und Symbol für eine aufgeschlossene moderne Zeit. Dahinter stand eine Technik die damals für jedermann leistbar wurde. In jedem Wohnzimmer gab es auch ein Radio. Es wird sich aber wohl nur die ältere Generation an das berühmte „magische Auge“ erinnern können.

Seit 2004 verunsichern die Ö3-Comedians die Kabarett-Bühnen Österreichs. Sie sorgen seit Jahren im Ö3-Wecker für Unterhaltung, und das so erfolgreich, dass ihnen selbst ihre Parodie-Opfer nur das beste Zeugnis ausstellen: "Diese Gruppe ist kultig", meint der Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska. Nun gibt es die Comedy Hirten auch zum Lesen. In ihrem ersten Buch geben die Comedy Hirten Peter Moizi, Rolf Lehmann, Herbert Haider und Christian Schwab nicht nur Einblick in ihre ganz persönliche Welt, sondern auch Antworten auf die wohl wichtigsten Fragen der Menschheit – "heute leben" fühlt der Spaßtruppe auf den Zahn.

Stargast: Gerhard Loibelsberger

Gerhard Loibelsberger hat sich mit Kriminalromanen, die im Wien der Jahrhundertwende spielen, in die Herzen seiner Fans geschrieben. Mit seinem jüngsten Buch aber, ist er mitten in der Gegenwart gelandet: "Killertschick", so der Titel, stellt die Kommissarin der ORF-Serie "Soko Donau", Penny Lanz, und ihre Kollegen in den Mittelpunkt. Wie es dazu gekommen ist und was es für einen Autor heißt, mit so allgemein bekannten Figuren zu arbeiten, erzählt Gerhard Loibelsberger live in "heute leben".