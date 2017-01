WELTjournal USA - die Ära Obama

In wenigen Tagen geht in den USA die Amtszeit von Präsident Barack Obama zu Ende – und damit eine historische Ära. Der erste schwarze US-Präsident hatte bei seiner Wahl vor acht Jahren eine beispiellose Aufbruchsstimmung und international eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die Erwartungen an ihn waren enorm - nicht alle konnte er erfüllen.