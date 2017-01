heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Die Reform im Sachwalterschaftsrecht soll kommen und bis Juli 2018 in Kraft treten. Die Reform soll nach einem nun abgeschlossenen Testlauf an 18 Gerichtsstandorten wieder mehr auf die Wünsche der Betreuungsbedürftigen eingehen und die Rolle von deren Angehörigen stärken. Was diese Neuerungen genau bedeuten, das hat sich Lisa Lind angesehen.

Marvin gibt Antwort

Wir bekommen immer wieder interessante Fragen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Marvin Wolf nimmt sich gerne dieser Fragen an - auch wenn sie manchmal noch so unbedeutend sein mögen.



Wenn Sie Fragen an Marvin haben, dann senden Sie uns bitte ein Mail mit dem Betreff "Marvin gibt Antwort" an: