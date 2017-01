Die Barbara Karlich Show Die besten Tipps gegen Liebeskummer

Unerfüllte Sehnuscht nach dem geliebten Objekt der Begierde kann sehr schmerzhaft sein. Wie kann man mit Nichtbeachtung oder Zurückweisung umgehen, was kann man tun, um Trennungsschmerz zu überwinden? Die Strategien, sich mit dem Liebeskummer zu arrangieren, sind vielfältig und dementsprechend unterschiedlich die Tipps, die Barbaras Gäste parat haben.

Anna, 36, Stylecoach aus Wien,

hat schon den einen oder anderen Liebeskummer hinter sich. Momentan hat sie ihn wegen eines Arbeitskollegen. "Ich habe Schmetterlinge im Bauch und es knistert, wann immer ich ihn sehe." Sie denkt jedoch, dass er den ersten Schritt machen sollte und leidet daher lieber still. "Was mir gegen Liebeskummer hilft, ist, mich in die Arbeit zu stürzen. Außerdem hilft es auch, wenn man sich besonders herausputzt, und dann merkt, wie man anders wahrgenommen wird." Denn Komplimente tun besonders gut, wenn man Liebeskummer hat.