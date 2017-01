Sturm der Liebe Teil 2613

William und Desirée sind so verschieden wie Feuer und Wasser. Als der Kleinkrieg zwischen den beiden einem neuen Höhepunkt zueilt, versucht Clara mit einer kleinen Notlüge beschwichtigend einzugreifen. In Anbetracht der Tatsache, dass er und seine Schwägerin beruflich zusammenarbeiten müssen, springt William schließlich über seinen Schatten und bietet Desirée einen Waffenstillstand an. Indes hat Charlotte sehr daran zu knabbern, dass ihre unliebsame Schwester Beatrice bald Hochzeit mit Friedrich feiern wird.