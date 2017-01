Zeit im Bild

Johanna Mikl-Leitner folgt Erwin Pröll in Niederösterreich nach

Ein Porträt der zukünftigen Landeshauptfrau und eine Schaltung nach St. Pölten / SPÖ-Vorschläge um den Zustrom von Asylwerbern einzudämmen / Stefan Petzner legt beim Untreue-Prozess in Klagenfurt ein Geständnis ab / Die EU reagiert auf die Brexit-Pläne von Theresa May / Außenminister Sebastian Kurz besucht Moskau als Vorsitzender der OSZE / Erdbeben in Mittelitalien / „Verborgene Schönheit“ – Ein neuer Film mit Will Smith