ZIB 2

ZIB2-Liveschaltung zu Daniel Hamilton, Politikwissenschafter an der renommierten Johns-Hopkins-University in Washington Übermorgen ist Donald Trump bereits US-Präsident. Und so wie er als Präsidentschaftskandidat alle Maßstäbe traditioneller Politik über den Haufen geworfen hat, so hat er auch in der Übergangszeit agiert: Er hat Firmen gedroht, internationale Alliierte verschreckt und Kritiker per Twitter beschimpft.

Relativ ungeschoren ist dabei Noch-Präsident Barack Obama davon gekommen. Trotzdem ist klar: Trump will mit dem Obama-Erbe aufräumen.

Mikl-Leitner soll Pröll folgen Sie ist die dritte Landeshauptfrau in der Zweiten Republik, Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner wird die erste Frau an der Spitze Niederösterreichs, so sie im April vom Landtag auch zur Landes-Chefin gewählt wird. Ein Portrait über die Wunschnachfolgerin von Erwin Pröll

Korruptions-Samba Ein Korruptionsskandal erschüttert seit über einem Jahr Brasilien. Gegen den international tätige Baukonzern Odebrecht, der für die Fußball-WM 2014 die Stadien etwa in Recife, Sao Paulo, oder Salvator errichtet hat, wird ermittelt. Der Konzern soll Milliarden an Schmiergeldern bezahlt haben, um an Bauaufträge zu kommen. Die Zahlungen sollen, wie Recherchen der ZiB2 ergeben haben, über die Meinl Bank in Antigua gelaufen sein, an der die Meinl Bank in Wien bis jedenfalls 2014 beteiligt war. Am Wiener Bauernmarkt, wo die exklusive Privatbank ihren Sitz hat, will man davon aber nichts bemerkt haben.