heute leben

Gefahren: Natureislaufen | Tierarzt Training | Special Olympics bei der Grazer Opernredoute | Kochen: Rahmnierndl | Wein und lange Zeit im Fass | Neuerungen beim Erbrecht | Universum: Meine Heimat - Rund um den Hahnenkamm | Tiberius schneidert für Volksoper | Kaiserschmarrn Party | Stargast: Marc Pircher

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Gefahren: Natureislaufen

Tierarzt Training Wenn Sie ein Haustier haben dann kennen Sie das leidige Szenario: den Tierarztbesuch. Die meisten Tiere haben eine regelrechte Aversion vor Untersuchungen, Spritzen und ähnlichem. Tiertrainerin Anna Oblasser aus der Steiermark hat jetzt das weltweit erste Buch zum Thema „Medical Training“, also quasi Tierarzttraining, herausgebracht.

Buchtipp:

Anna Oblasser

Medical Training für Hunde AnimalTrainingCenter

Special Olympics bei der Grazer Opernredoute In gut zwei Monaten finden in der Steiermark die Special Olympics Wintergames 2017 statt. Bereits am 28. Jänner trägt man diesem sportlichen Großereignis auch bei der 19. Grazer Opernredoute - dem steirischen Topevent der Ballsaison - Rechnung. An der Spitze des Eröffnungskomitees werden vier AthletInnen der Special Olympics mit einziehen und auch die Eröffnung tanzen. Die Proben dafür laufen schon und „heute leben“ war mit der Kamera dabei.

Kochen: Rahmnierndl Haubenköchin Ulli Amon-Jell hat eine große Leidenschaft. In ihrem Gasthaus Jell in Krems gibt es auf der Speisekarte immer Innereien. Heute verrät sie uns das Rezept für ihre Rahmnierndln.

Gasthaus Jell

Hoher Markt 8-9

3500 Krems an der Donau, Österreich

Tel.: 43 (2732) 82345 Gasthaus Jell

Wein und lange Zeit im Fass Jung, frisch und fruchtig, so trinken viele Österreicher ihren Wein. Zu jung, meinen andere, die auch die komplexeren, reiferen Aromen der Weine zu schätzen wissen. Bei der Reife kommt es allerdings darauf an, in welchem Gebinde der Wein lagert. Wir haben einen Winzer im Weinbaugebiet Carnuntum besucht, der auf die Reifung im Fass schwört und seine Weine daher mitunter jahrzehntelang in Holzfässern belässt.

Weingut Jörg Bretz

2465 Höflein

Vohburgerstraße 38

Tel: 0664-2032923 Weingut Jörg Bretz

Neuerungen beim Erbrecht Rechtsanwalt Dr. Stephan Gruböck erklärt live im „heute leben“-Studio, was sich mit Jahreswechsel beim Testament geändert hat und was es mit dem neuen Erbrecht für Lebensgefährten und dem ebenfalls neuen Pflegevermächtnis auf sich hat.

Universum: Meine Heimat - Rund um den Hahnenkamm Am kommenden Wochenende ist wieder soweit: Der internationale Ski-Zirkus macht in Kitzbühel Station und die weltbesten Skirennläufer fahren um einen der wichtigsten Siege im Rennkalender. Wenn der Tross dann aber zum nächsten Rennen weitergezogen ist, kehrt wieder Ruhe ein, am Hahnenkamm und seinem Umland. Dann zeigt Kitzbühel, dass es ein echtes Naturparadies samt außergewöhnlicher Artenvielfalt ist.

Filmtipp:



ORF 2

Universum

17.01.2017

20:15 Uhr

Tiberius schneidert für Volksoper Am 28. Jänner hat „Das Wunder der Heliane“ Premiere an der Wiener Volksoper. In der konzertanten Aufführung können die Sängerinnen ihre Stimmen wirken lassen: keine Choreografie, kein Bühnenbild, nur die Kostüme könnten die Show stehlen, wurden sie doch von Stardesigner Tiberius angefertigt, wir waren exklusiv bei der Anprobe dabei.

Kaiserschmarrn Party Der Kick Off zu einem Promi-Skirennen zugunsten der Franz-Klammer-Foundation ist immer eine Kaiserschmarrn Party mit Startnummernauslosung. Wer mit welchem Handicap ins Rennen gehen wird? "heute leben" ist mit Kamera-Team bei diesem "Warm-Up" dabei.

Stargast: Marc Pircher Heuer feiert Marc Pircher sein 25jähriges Bühnenjubiläum. Was er alles heuer plant, worauf sich seine Fans freuen können und ob er wirklich leiser treten wird, das verrät er heute live bei uns.