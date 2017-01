Die Barbara Karlich Show Zivilcourage: Wann ist Mut gefragt?

Beherztes Einstehen für seine Überzeugung und Eingreifen in brenzligen Situationen – wann ist es gefordert und bis zu welchem Grad ist es angeraten? Wo liegt die Grenze zwischen Hilfsbereitschaft und unerwünschter Einmischung, und wie kann man auch auf Selbstschutz achten?

Margit, 66, selbstständige Geschirr-Verkäuferin in Pension aus Salzburg,

hilft gerne, wo sie kann, sagt sie. "Ich bin ja schon älter und da wird es natürlich auch schwieriger. Aber wenn Kinder in Gefahr sind, springe ich immer sofort ein." Sie gibt jedoch zu, dass sie manchmal aus Angst zögert. "Ich möchte mich ja auch nicht selbst in Gefahr bringen. Außerdem sollte man auch aufpassen, dass Unfälle vorgetäuscht werden. Freundinnen von mir sind nach Italien gereist und wollten jemandem am Pannenstreifen helfen. Leider wurden sie reingelegt und bestohlen."