Will Smith liefert eine beeindruckende Darstellung als legendärer Boxweltmeister Muhammad Ali, die mit einer Oscarnominierung belohnt wurde. Der "Men in Black"-Star trainierte für die Rolle ein ganzes Jahr lang fünf Tage die Woche und legte sich mit seinem Training rund 16kg Muskelmasse zu.



Muhammad Ali kam als Cassius Clay am 17. Jänner 1942 in Louisville, Kentucky auf die Welt. Der im Jahre 1999 vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gekürte Ausnahmeboxer konvertierte 1975 zum Islam und nahm den Namen Muhammad Ali an. Nach seinen zahlreichen Erfolgen als Weltmeister und legendären Fights wie "Rumble in the Jungle" im Jahre 1974 in Kinshasa gegen George Foreman, war der Jahrhundertsportler ab den 1980ern Jahren zunehmends von Parkinsons gezeichnet. Er trat aber weiterhin öffentlich auf und engagierte sich unermüdlich als friedlicher Botschafter seines Glaubens. Ali starb am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Scottsdale, Arizona. Hundertausend Menschen nahmen in seiner Heimatstadt Louisville Abschied von ihm, Will Smith war einer der Sargträger.