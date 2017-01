Report

Nach dem Bundeskanzler in der Vorwoche legt Finanzminister Hans Jörg Schelling seine Pläne für das Jahr vor und fordert Reformen. Doch wie will er sie umsetzen? Der ehemalige Manager ist vor mehr als zwei Jahren mit vielen Vorhaben in die Regierung eingetreten. Unter die Causa Hypo Alpe Adria konnte er einen Schlussstrich setzen und auch die Steuerreform realisieren. Doch angekündigte nachhaltige Reformen wie die Steuerhoheit der Länder, Entschärfung der kalten Progression oder Einsparungen kollidierten mit der österreichischen Realverfassung: Koalitionspartner und Landeshauptmänner bremsen den Minister. Eva Maria Kaiser und Helga Lazar ziehen Bilanz. Live zu Gast im Studio ist Finanzminister Hans Jörg Schelling, ÖVP.

Die Politik will weniger Arbeitskräfte aus Osteuropa beschäftigen und dafür Ausnahmen vom Prinzip der Freizügigkeit in der EU durchsetzen. Doch warum beschäftigen Betriebe vor allem in der Gastronomie und im Tourismus so oft Mitarbeiter aus Ungarn oder der Slowakei? Warum fällt es so schwer, trotz der hohen Arbeitslosigkeit in Österreich die passenden Mitarbeiter/innen zu finden? Sind die österreichischen Fachkräfte tatsächlich weniger motiviert, Arbeitsplätze in größerer Entfernung anzunehmen? Martina Schmidt und Katja Winkler haben sich in Betrieben in der Steiermark und im Burgenland umgehört.