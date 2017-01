ZIB 2

Brexit, aber richtig

Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. Großbritannien wolle keine Teilmitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU, sagte May heute in London. Wie stark ist die Verhandlungsposition der Briten und wie werden sich die Brexit-Verhandlungen auf die EU auswirken? Dazu eine Schaltung zu David Hauner, Bank-Analyst in London.