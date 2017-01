heute leben

Hunde und Kälte | Rettungsgasse | Krisenpflegemutter | Schilfschnitt | Medizin: Fettleber | Minnesänger | Elisabeth bei den Dancing Stars: Eser Ari-Akbaba | Deko: Beleuchtung | Mein Freund auf vier Pfoten: Monica Weinzettls Hund | Stargast: Bernhard Aichner

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Hunde und Kälte Unter Kälte, Schneematsch, salznassen Straßen und Gehsteigen leiden nicht nur Mensch und Auto sondern auch die Hunde. Wie man sie jetzt richtig pflegt, hat sich heute unser Reporter Jan Matejcek angesehen.

Rettungsgasse Seit fünf Jahren ist sie Pflicht: Die Rettungsgasse auf den heimischen Autobahnen. Sobald sich ein Stau bildet, müssen die Autofahrer demnach entweder ganz rechts oder ganz links fahren - um dazwischen Platz für Einsatzfahrzeuge zu lassen. Das Ganze macht sich auf dem Papier und in der Statistik gut - in der Praxis hat sich die Rettungsgasse noch nicht in allen Autofahrerköpfen durchgesetzt.

Krisenpflegemutter Sind Babys und Kleinkinder massiv gefährdet, sei es durch häusliche Gewalt, Missbrauch oder durch katastrophale Familienverhältnisse, dann ist Handlungsbedarf angesagt. Hier kommen Krisenpflegeeltern bzw. Krisenpflegmütter ins Spiel! Sie geben diesen Kindern Wärme und Geborgenheit - eine sichere, familiere Umgebung. Wir haben eine Krisenpflegemutter mit ihrem Gastkind Sarah in Wien besucht.

Schilfschnitt Hochsaison für die Schilfschneider auf dem Neusiedler See. Derzeit sind die Erntemaschinen voll im Einsatz, um die dichten Schilf-Flächen im See abzuernten. Das Schilf ist in Deutschland und Dänemark sehr gefragt und wird hauptsächlich fürs Dachdecken verwendet. Die frostigen Temperaturen kommen den Schilfschneidern jedenfalls entgegen.

Medizin: Fettleber Häufig macht eine Leberverfettung keinerlei Beschwerden und wird nur zufällig entdeckt. Von einer Fettleber sprechen die Experten, wenn in mehr als der Hälfte der Leberzellen Fett eingelagert ist und damit die Funktion des Organs einschränken. Die Fettleber ist vor allem in der westlichen Welt weit verbreitet und Männer sind doppelt so häufig als Frauen davon betroffen.

Minnesänger Ein Schritt zurück ins Mittelalter - das ist nicht schwierig und auch gar nicht so weit - eröffnet neue Perspektiven: kulturell und unterhaltend. Dafür sorgen Max und Mirjam De Vime, die sich den mittelalterlichen Minneliedern und Tänzen verschrieben haben. Sie machen es professionell und authentisch. Wie könnte es auch anders sein, wenn man von Karl dem Großen in direkter Linie stammt.

Elisabeth bei den Dancing Stars: Eser Ari-Akbaba Eser Ari-Akbaba ist 37 Jahre alt und wohnt in Wien. Sie kommt als Tochter türkischer Gastarbeiter zur

Welt und wächst mit drei Muttersprachen deutsch, türkisch und kurdisch auf. Als Moderatorin des ZIB 20 Wetters ist sie in ORF eins zu sehen.

Deko: Beleuchtung Licht schafft Atmosphäre. Doch eine richtige Beleuchtung will gut geplant sein. Wie Licht zum Wohlfühlen aussehen kann, weiß unsere Einrichtungsexpertin Alexandra Zuckerstätter vom "Le Petit Interieur" aus Perchtoldsdorf, genau.

Mein Freund auf vier Pfoten: Monica Weinzettls Hund Vor mehr als 12 Jahren ist die Kabarettistin Monica Weinzettl auf den Hund gekommen. Die Hündin Yume ist bei ihr eingezogen. Es war "Liebe auf den 1. Blick" und die Hündin hat ihr Frauchen im wahrsten Sinn des Wortes erzogen. Wir haben beide besucht.

Stargast: Bernhard Aichner Der Tiroler Bestsellerauto Bernhard Aichner hat vergangene Woche das Finale seiner „Totenfrau“ Trilogie unter dem Titel „Totenrausch“ veröffentlicht, und gleich den Platz eins der Bestseller-Charts erobert. In „heute leben“ ist Bernhard Aichner Gast von Wolfram Pirchner, und wird eine weitere seiner vielen Seiten zeigen.