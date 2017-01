Bewusst gesund - Das Magazin

* Die innere Uhr – so tickt unser Körper * LED-Bildschirme und Lampen – Gesundheitsrisiko für die Augen

Die innere Uhr – so tickt unser Körper

Arbeiten bis spät in die Nacht, Reizüberflutung, ständiger Stress, das Überspringen von Zeitzonen und chronischer Schlafmangel: Der menschliche Rhythmus gerät in der modernen Arbeitswelt immer häufiger aus dem Takt. Geht der regelmäßige Rhythmus verloren, können Menschen in Burn-Out Situationen kommen. Dann gilt es, den Rhythmus durch verschiedene Maßnahmen wiederherzustellen und den Organismus zu stabilisieren, sei es durch die regelmäßige Einnahme von Mahlzeiten, das Schlafen und auch das Aufstehen zu bestimmten Zeiten. Die Chronobiologie beschäftigt sich mit den Rhythmen von Lebewesen; die Chronomedizin damit, wie sich Störungen der Rhythmik auf unsere Gesundheit auswirken.

Gestaltung: Andi Leitner