Die Barbara Karlich Show Dein Geld ist mein Geld

Das Thema Geld polarisiert oft – auch in Beziehungen. Während manche überzeugt davon sind, dass in einer Partnerschaft Vertrauen auch darauf basiert, dass man alle finanziellen Angelegenheiten gemeinsam regelt, sind sich andere sicher, dass nur getrennte Konten und Rechnungen Abhängigkeiten und Zwistigkeiten vermeiden können.

ist davon überzeugt, dass man mit seinem Partner alles teilen sollte – auch das Geld. "Ich hatte in meinen beiden Ehen immer gemeinsame Konten. Die Finanzen waren dabei nie ein Streitthema. Größere Anschaffungen und Ausgaben wurden natürlich vorab besprochen." Brigitte ist davon überzeugt, dass Frauen finanziell oft benachteiligt sind, da sie generell weniger verdienen und oft auch daheim bei den Kindern bleiben. Sie stellt fest: "Für mich ist es aber in Ordnung, wenn Frauen finanziell von den Männern abhängig sind, wenn sich die Frau um die gemeinsamen Kinder kümmert."

Siegmar, 56, Angestellter im Öffentlichen Dienst aus Oberösterreich,

ist derzeit Single und will sich auch in Zukunft seine finanzielle Unabhängigkeit bewahren. "Ich wünsche mir eine Partnerin, die selbst für sich sorgen kann und auf eigenen Beinen steht." Er weiß aus Erfahrung, dass Geld in Beziehungen schnell zum Streitthema werden kann. "Ich war früher Alleinverdiener und habe meine ganze Familie versorgt. Als Single gehe ich jetzt etwas unüberlegter mit dem Geld um, denn ich habe mir vor ein paar Jahren ein Haus gebaut und gerade ein neues Auto gekauft."