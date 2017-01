Bürgeranwalt

Streit um Haftung nach Sturz, Hat die Polizei immer recht und beim lärmgeplagten Anrainer eines Fußballplatzes haben wir nachgefragt, ob sich was geändert hat. Das sind die Themen unserer nächsten Sendung.

HAFTUNG NACH STURZ

Eine 79-jährige Steirerin ist vor einem Jahr in Hartberg am eisglatten Gehsteig gestürzt.



Die Folge: Ein gebrochener Oberschenkel und Brüche am Sprunggelenk. Haftet die Gemeinde für den Schaden, weil der Gehsteig frühmorgens noch nicht gestreut war? Volksanwältin Gertrude Brinek meint "ja", und fordert Schadenersatz.