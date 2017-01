Grand Hotel Brief eines Toten

Alicia hört sich in der Taverne um, die ihr Bruder während des Anschlags auf Andrés besucht haben will. Dort bestätigt jemand zwar Javiers Alibi, jedoch handelt es sich bei dem Zeugen um einen Ganoven mit schlechtem Leumund. Noch etwas anderes beunruhigt Alicia zutiefst: Der Brief, in dem sich ihr Vater Don Carlos zu Andrés als seinem unehelichen Sohn bekannt hat, scheint posthum verfasst worden zu sein. Während eines Abendessens im Familienkreis hofft Alicia, eine Erkärung für dieses Mysterium zu finden.