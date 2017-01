Grand Hotel Der gefälschte Totenschein

Beim Versuch, herauszufinden, wer Andrés ermorden will, ist Alicia auf Unstimmigkeiten gestoßen. Einen Tag, nachdem ihr Vater verstorben ist, soll er noch einen Brief verfasst haben. Ein Gespräch mit Javier vergrößert Alicias Zweifel allerdings nur noch. Indes kommt Alfredo dahinter, dass seine Frau Sofía sich in Wahrheit nur krank gestellt hat. Die Sorge um sie hielt ihn davon ab, seinen Vater vor dessen Tod noch einmal zu besuchen. Angewidert plant Alfredo, Sofía und das Grand Hotel für immer hinter sich zu lassen.