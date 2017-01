Zeit im Bild

Finanzminister Schelling will laut seiner Grundsatzrede einen Pakt für Österreich und keine neuen Steuern - Dazu eine Studioanalyse von ZIB-Wirtschaftsressortleiter Christoph Varga / NEOS-Klubklausur in Retz / In einem Interview kritisiert Donald Trump die EU, die NATO und die deutsche Kanzlerin / Europa reagiert auf die Aussagen von Trump mit Appellen zur Einigkeit / Die Landeshauptleute Pröll, Häupl und Pühringer treffen sich in Graz / Haftbefehl gegen Olympiasieger Seisenbacher / Neuer Martin Suter-Roman „Elefant“