Aufgetischt am Sonntag Villach

Die Nähe zu Italien und Slowenien mag Einfluss auf Villach haben, aber die Menschen haben ihre Eigenständigkeit bewahrt, sind offen für Neues und pflegen zugleich ihr Erbe. Heimatliches und Internationales gilt es in Ateliers, Museen und in schmucken Ortschaften zu entdecken. Natürlich auch in den Küchen.

Ob Kärntnerisch-Bodenständiges aus der Berghütte oder Kulinarik von Welt aus dem Haubenrestaurant. In Genießer-Mägen hat beides Platz. Dazu passend: blühende Zitronen (in Michael Cerons Zitrusgärtnerei), springende Fische (in die Pfanne von Gerhard Satran in der Ossiacher Stiftsschmiede), loderndes Feuer (in Alois Hechls Glasatelier in St. Magdalen).