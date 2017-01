Der Bulle von Tölz - Krieg der Camper

Der Campingplatzbesitzer Karl Prengel nimmt sich eines Nachts das Leben. In einem nicht zu Ende geschriebenen Abschiedsbrief gesteht er, einen Mord begangen zu haben. Kurz bevor er den Namen des Opfer schreiben konnte, trat jedoch der Tod ein. Benno (Ottfried Fischer) und Nadine (Katharina Abt) stehen jetzt vor der seltenen Aufgabe, nicht einen Mörder, sondern ein Opfer finden zu müssen.



Mehrere Personen kommen dabei in Betracht. Der Besitzer des angrenzenden Campingplatzes ist seit der Nacht, in der Prengel Selbstmord beging, verschwunden und in der Nähe der Campingplätze findet man Spuren eines Autounfalls. Auch verschwunden ist eine Tölzer Anwältin, schließlich gibt es noch Hinweise auf einen Campinggast, der in jener schicksalhaften Nacht anreisen sollte, aber sein Ziel nie erreichte.