Maggie Entenfellner fährt mit der Glocknermarie durch das teils tiefverschneite Osttriol. Die Glocknermarie ist ein Postbus aus den 60er Jahren, der in dieser Ausgabe von Zurück zur Natur zum Beispiel am Hof von Schafbauer Josef Schett hält. Nächste Station: Der Archehof von Alois Steiner, wo alte und in ihrem Bestand gefährdete Nutztierrassen gezüchtet werden.

Schafbauer - Josef Schett Josef Schett züchtet Schafe und verarbeitet deren Wolle. Die Produkte verkauft er im eigenen Geschäft oder über das Internet. Der Bauer ist überzeugt: "Behutsamer Umgang mit Landschaft und Natur sind wichtiger als reine Ertragsorientierung."



Bürstenmacher - Ludwig Rainer Ludwig Rainer stellt in seinem Ein-Mann-Betrieb Bürsten per Hand her. Es ist ihm wichtig, das alte Handwerk zu bewahren. Er ist aber offen für Neues. So kombiniert er bei der Herstellung seiner Produkte wie einer Haarbürste mit Schweineborsten alte und neue Techniken.



Archehof - Alois Steiner In Feld bei Matrei, etwas außerhalb des Virgentals, lebt Alois

Steiner. Er betreibt hier ein kleines Gasthaus. Seine wahre Leidenschaft ist aber die Landwirtschaft. Auf seinem Archehof züchtet er alte und in ihrem Bestand gefährdete Nutztierrassen. Alois Steiners Lieblingstiere sind die Pferde, die er nach dem Vorbild seiner Vorfahren wieder stärker als Arbeitstiere in der Landwirtschaft nutzt.



Zimmerer - Hannes Weingartner Zimmerer Hannes Weingartner verfolgt eine sehr konkrete Mission: Er setzt sich für den Erhalt der alten Häuser der Umgebung ein. Manche Bauherren lassen sich überzeugen und integrieren bei ihren Bauvorhaben altes Mauerwerk oder altes Holz. Viele allerdings haben für den Altbestand wenig übrig. Hannes Weingartner stellt außerdem historische Gegenstände aus Holz her.



Bauernkiste - Elisabeth Eder Elisabeth Eder war Obfrau der Bauernkiste Osttirol. Über die Bauernkiste können frisches saisonales Gemüse und regionale Bauernprodukte bestellt werden. Die Zusammenstellung ist je nach Jahreszeit immer anders. Die Produkte werden direkt nachhause geliefert. Die Bauernkiste Osttirol wurde inzwischen eingestellt. Für andere Regionen Tirols besteht das Service aber nach wie vor.



