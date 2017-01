Die schönste Frau der Welt - Peter Turrinis Hommage an den österreichischen Hollywoodstar Hedy Lamarr "Sieben Sekunden Ewigkeit" als Uraufführung im Theater in der Josefstadt



Eine italienische Reise - Geschichte und Gegenwart Siziliens in einer opulenten filmischen Werkschau im Wiener Filmmuseum



Im Meer der Liebe - Gioacchino Rossinis "La Rondine" in einer Inszenierung von Rolando Villazon an der Grazer Oper