Doch die Hintergründe seiner Entstehung lagen bisher weitgehend im Dunkeln. Die Filmemacher Axel Fuhrmann und Axel Brüggemann erzählen die Geschichte dieses Welterfolgs neu und so spannend wie einen Polit-Thriller.

1936 beauftragte die russische Kindertheaterdirektorin Natalia Saz den Komponisten Sergei Prokofjew "Peter und der Wolf" zu schreiben. In ihren Memoiren erzählt sie, wie das Stück in einem Moskauer Hotelzimmer entstand. Doch ein dunkler Schatten liegt über dem Werk. Nach der Uraufführung wurde Natalia Saz von Stalins Geheimpolizei verhaftet und in ein Arbeitslager verschleppt.