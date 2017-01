ZIB

Bundeskanzler Kern in der Pressestunde / Niederösterreichischer Landeshauptmann Pröll denkt über Rückzug nach / Nahost-Friedenskonferenz in Paris / Serbien und Kosovo wegen eines Propaganda-Zuges auf Kollisionskurs / 22-jährige Christine Scheyer gewinnt überraschend die Abfahrt in Zauchensee