Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Paukenschlag

Den innenpolitischen Auftakt zum neuen Jahr haben die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit echten Paukenschlägen eingeläutet. SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern hat am Mittwoch in Wels seine erste Grundsatzrede gehalten. Diese zweistündige Rede fand in einer Inszenierung neuen Stils statt und hat bereits bekannte aber auch viele neue Vorschläge beinhaltet. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Regierungspartner präsentierte Kern Vorhaben, die auch die Zustimmung der ÖVP finden dürften, allerdings auch einige für die ÖVP durchaus schwer verdauliche Brocken. Am gleichen Tag überraschte ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner auf der ÖVP-Klubklausur in Pöllauberg in der Steiermark mit dem Vorstoß, die Obergrenze für Asylanträge zu halbieren – eine Forderung, die umgehend von der SPÖ zurückgewiesen wurde – und mit seinen Vorstellungen, das Regierungsprogramm zu überarbeiten. Max Biegler hat auf der Klausur in der Steiermark ÖVP-Abgeordnete zur Stimmung in der Partei befragt und mit ihnen über die Vorschläge des Regierungspartners gesprochen. Dagmar Wohlfahrt war in Wels beim SPÖ-Treffen dabei und hat die Stimmung innerhalb der Sozialdemokraten ausgelotet.