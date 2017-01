Zeit im Bild

Bundeskanzler Kern in der Pressestunde / 2016 gab es rund 42.000 Asylanträge / Kritk an Griechenland wegen der Unterbringung von Flüchtlingen / Nahost-Friedenskonferenz in Paris / Serbien und Kosovo wegen eines Propaganda-Zuges auf Kollisionskurs / Immer weniger Betriebsräte / Höhere Strafen für Handy am Steuer / Lawinengefahr weiter hoch /

Deutscher Kabarettpreis für Alfred Dorfer