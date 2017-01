Pressestunde mit Mag. Christian Kern, Bundeskanzler und Bundesparteivorsitzender SPÖ

Mit einer großen, ausführlichen Rede in Wels hat SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern das innenpolitische Jahr eröffnet. Sein Plan A reicht vom 1500 Euro-Mindestlohn über die Beschränkung des Arbeitskräfte-Zuzugs aus Osteuropa bis zum Mehrheitswahlrecht. Wie will der Kanzler seine Vorhaben umsetzen? Und mit wem? Handelt es sich beim Plan A um ein Regierungsprogramm oder um ein Wahlprogramm für den Plan B? Sind Neuwahlen letztlich nicht wahrscheinlicher als ein Neustart? Und wie beurteilt Kern den Zustand seiner Partei, vor allem in den Bundesländern?



Die Fragen stellen:



Eva Linsinger

„profil“



und



Hans Bürger

ORF



