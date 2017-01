Aus einer Felsspalte wird eine bewusstlose Frau geborgen. Das Seltsame daran: Die Frau trägt mitten in den Bergen einen Tauchanzug. Aber auch die schwangere Sophie Zeidler braucht dringend die Hilfe der Bergretter. Von ihrem Mann Paul fehlt seit einem Kletterausflug jede Spur. Es gelingt Andreas, die Hütte ausfindig zu machen, in der Paul übernachtet hat. Sophie trifft beinahe der Schlag, als dort auch die Kleider einer anderen Frau gefunden werden. Noch größer ist die Überraschung, als sich herausstellt, dass ausgerechnet Sophies Schwester Annie Pauls mutmaßliche Affäre ist.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)

Hauptdarsteller Martin Gruber (Andreas Marthaler)

Heinz Marecek (Franz Marthaler)

Stefanie von Poser (Emilie Hofer)

Stephanie Stumph (Sarah Kraus)

Michael König (Peter Herbrechter)

Markus Brandl (Tobias Herbrechter)

Hanno Pöschl (Alois Blaschek)

Diana Staehly (Sophie Zeidler)

Florian Fitz (Benno Sterzinger)

Regie Felix Herzogenrath

Roland Leyer

Drehbuch Wolf Jakoby

Jens Köster

Kamera Heinz Wehsling

Musik Eike Hosenfeld

Moritz Denis

Tim Stanzel