Monaco 110 Auftakt zu bayerischer Krimikomödie

Unterhaltsames bajuwarisches Serienjuwel mit 'Bergdoktor'-Star Monika Baumgartner als Polizei-Veteranin Inge Aschenbrenner und Markus Brandl ('Die Bergretter') als ihr Sohn Thomas, genannt 'Bubi'. Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner geht ganz in ihrer Arbeit auf, privat aber steht Sohn Thomas im Mittelpunkt. Gerne würde sie ihn endlich mit Gianna, der feschen Besitzerin des "Principe" verheiratet wissen, zur Not auch gegen seinen Willen. Dass Thomas ihr beruflich vorgesetzt ist, ignoriert sie geflissentlich.

Inhalt - Folge 1

Inge Aschenbrenner ist Polizistin mit Leib und Seele. Seit vierzig Dienstjahren löst sie anstehende Probleme im Grätzel unbürokratisch und ohne Tamtam. Schon viele Revierleiter hat die humorvolle Polizeihauptmeisterin in dieser Zeit kommen und gehen gesehen. Daher hält sich ihre Aufregung auch in Grenzen, als wieder einmal ein Chefwechsel ansteht und der neue Mann an der Spitze auf sich warten lässt. Umso größer ist daher die Überraschung, als die beiden schließlich erstmals zusammentreffen.



DARSTELLER

Monika Baumgartner (Inge Aschenbrenner)

Markus Brandl (Thomas Aschenbrenner)

Isabel Scholz (Gianna Bertuzzi)

Bernhard Conrad (Gerd Frühling)

Gilbert von Sohlern (Robert Dobner)

REGIE

Wilhelm Engelhardt

DREHBUCH

Thomas Kronthaler

KAMERA

Florian Licht

MUSIK

Cress Mayer Weller