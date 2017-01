ZIB

Künftiger US-Präsident Trump will Russland-Sanktionen vorerst beibehalten / Neujahrstreffen der FPÖ in Salzburg / Häupl „zugeknöpft“ beim Thema Regierungsumbildung in Wien / Schwere Vorwürfe gegen Behinderteneinrichtung der Diakonie in Wien / Blutkonserven werden knapp – Österreichisches Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf