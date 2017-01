Zeit im Bild

Künftiger US-Präsident Trump will Russland-Sanktionen vorerst beibehalten / Neujahrstreffen der FPÖ in Salzburg / Kern will Änderungen bei Heim- und Pflegekosten / Andrä Rupprechter will 2017 „Kampf gegen Landflucht“ widmen / Gambia: Langzeitpräsident weigert sich zurückzutreten / Wieder schwere Vorwürfe gegen Ungarn im Umgang mit Flüchtlingen / Schwere Vorwürfe gegen Behinderteneinrichtung der Diakonie in Wien / Schneechaos im Westen Österreichs / Vorbereitungen auf Peter Paul Rubens Mega-Schau ab Oktober im Kunsthistorischen Museum