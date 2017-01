Don Camillo und Peppone ("Don Camillo")

In dem kleinen Städtchen Brescello am Ufer des Po in der Region Emilia hat der überzeugte Kommunist Peppone die Bürgermeisterwahl gewonnen. Schon bald gerät er in Auseinandersetzungen mit dem Dorfpfarrer Don Camillo. Wo sie nur können, machen die beiden einander das Leben schwer. Wenn es aber um konkrete, persönliche Hilfe geht, ziehen die zwei Streithähne überraschend am selben Strang.

('Don Camillos Rückkehr' am 21. Jänner, ORF2)