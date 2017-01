Land und Leute

Kraftwerk Käferbohne – die steirische Käferbohne erhält EU Ursprungsschutz. Wir zeigen Zinnguss neu interpretiert und Walkmode aus dem Wienerwald. Ein Vorarlberger Vorzeigeprojekt: Drei Bauern bewirtschaften gemeinsam ihre drei Höfe. Und wir sind zu Besuch im Miniatur Tirolerland in Wien.

Kräftig, deftig, steirisch: Das Kraftpaket Käferbohne.

Die steirische Käferbohne – von der EU vor kurzem als "geschützte Ursprungsbezeichnung" anerkannt und damit als regionaltypische Spezialität ausgezeichnet – ist ein richtiges "Kraftpaket" für die kalte Jahreszeit. Sie enthält wertvolles Eiweiß sowie viele Vitamine und wird – wie auch im südsteirischen Straden – geerntet, wenn die Felder im Winter längst ruhen.



Eine Bäuerin aus Dietzen in der Marktgemeinde Halbenrain im politischen Bezirk Südoststeiermark zeigt, was alles in der Käferbohne steckt und wie vielfältig sie verwendet werden kann. Die Rezept-Palette reicht von einer cremigen Gemüsesuppe bis hin zur süßen Käferbohnenschnitte.



Kontakt:

Robert und Anneliese Lenz

Beeren-Gemüsehof

8345 Straden

Dirnbach 15

Tel. 03473 7197



Michaela Summer

Käferbohnenbäuerin

8492 Dietzen b. Halbenrain

Nr. 32

Tel. 03476 3708

Rezept