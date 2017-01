Kommissar Rex Der maskierte Tod

In einem Kosmetiksalon in der Wiener Innenstadt erstickt eine Kundin während einer Gesichtsbehandlung. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass die Kundin ermordet wurde. Der Verdacht fällt zuerst auf die beste Freundin der Toten, die sich zur Tatzeit in der Nachbarkabine befand. Auch der attraktive Anwalt Dr. Baumann, der mit beiden Frauen ein Verhältnis hatte, gerät unter Verdacht. Als Moser herausfindet, dass der Täter sein Opfer verwechselt hat, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Coproduktion Taurus Film/ORF