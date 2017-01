heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

In der EU gelten künftig strengere Regeln für die Verwendung von Quecksilber. So darf quecksilberhaltiges Amalgam ab Juli 2018 nicht mehr als Zahnfüllung bei Jugendlichen unter 15 Jahren sowie bei schwangeren und stillenden Frauen verwendet werden. Vanessa Böttcher mit den Details.

Die Ferien-Messe Wien ist Österreichs größter Event rund um Reisen und Freizeitgestaltung. 850 Aussteller aus 80 Ländern präsentieren von 12. bis 15. Jänner 2017 die neuesten Branchentrends, wobei die Bandbreite vom Abenteuerurlaub bis zum Öko-Tourismus reicht. „heute konkret“ berichtet über die Top-Destinationen und gibt Tipps für preiswerte Buchungen. Eine Entwicklung aus dem Vorjahr wird sich wohl auch dieses Jahr fortsetzen: Der Rückgang bei Türkei-Reisen. Davon dürften Länder wie Griechenland oder Bulgarien profitieren, die in der Gunst der Österreicherinnen und Österreicher hoch im Kurs liegen.

Polizei hat immer recht

Darf die Polizei die Vorlage von Beweisen ablehnen? Das Verfassungsrecht sagt: Nein. In Niederösterreich kommt das trotzdem immer wieder vor. Vor allem in Zusammenhang mit Verkehrsstrafen. Ein Rechtsanwalt aus St. Pölten weist seit Jahren auf dieses Vorgehen der Polizei hin. Ist das Ablehnen von Beweisen im Fall von Herrn Ibrahim rechtens, oder - wie im Fall von Rechtsanwalt Stefan Gloß - rechtswidrig?

