heute leben

Moderne Glashaustechnik | Eisschwimmen | Designfliesen | Stargast: Peter Turrini | "heute schöner" für den Ball | Tatort "Schock" | Society mit Isabella Großschopf | Holiday on Ice | Claudia Reiterer "Im Zentrum"

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Extrem niedrige Temperaturen oder überhaupt Dauerfrost sind auch eine enorme Herausforderung für Glashäuser. Der Energiebedarf ist natürlich enorm damit die, oft exotischen, Pflanzen über den Winter kommen. Wie das in der Praxis funktioniert, hat sich unser Reporter Jan Matejcek heute in der Gartenbauschule Schönbrunn angesehen.

Perfekt imperfekt: kaum eine Bezeichnung trifft bei den Fliesen, die wir ihnen jetzt vorstellen, besser zu. Die Manufaktur Karak in Vorarlberg erzeugt Fliesen in alter fernöstlicher Handwerkskunst. Designobjekte, die schon weltweit auf den wichtigsten Designmessen zu sehen waren.

Stargast: Peter Turrini

Peter Turrini ist seit 1971 freier Schriftsteller. Seine Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Im Theater in der Josefstadt wurde gestern sein neues Stück „Sieben Sekunden Ewigkeit“ uraufgeführt und heute Abend hat ein neuer Film über ihn „Peter Turrini: Rückkehr an meinen Ausgangspunkt“ Premiere.