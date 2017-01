Columbo - Die letzte Party ("Columbo likes the Nightlife")

Mafioso Tony stürzt während eines Streits mit seiner Ex-Frau Vanessa so unglücklich, dass er an den Folgen des Unfalls stirbt. Event-Manager Justin, der auf eine Überweisung Tonys wartet, fürchtet um sein Geld. Bis der Betrag auf seinem Konto eingelangt ist, will er gemeinsam mit Vanessa die Leiche verstecken. Dabei werden sie von einem Reporter beobachtet und erpresst. Justin räumt den Zeugen aus dem Weg. Columbo übernimmt die Ermittlungen und kommt Justin schon bald auf die Schliche.